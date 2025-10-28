Elon Musk lança enciclopédia digital para rivalizar com a Wikipedia

247 – Elon Musk anunciou nesta segunda-feira (27) o lançamento da Grokipedia, uma nova enciclopédia online escrita por inteligência artificial, que ele apresenta como uma alternativa “menos tendenciosa” à tradicional Wikipedia. A informação foi publicada pelo Washington Post, que destacou que o projeto ainda está em sua fase inicial.

Segundo o jornal norte-americano, o magnata da tecnologia, dono da plataforma X (antigo Twitter), tem promovido a Grokipedia como um espaço neutro de conhecimento — mas a recepção do público foi majoritariamente negativa. Nos comentários divulgados na própria plataforma, muitos usuários expressaram ceticismo quanto à promessa de imparcialidade e afirmaram que o conteúdo tende a refletir visões políticas alinhadas à direita.

Reações negativas e questionamentos sobre viés

Os críticos apontam que, embora Musk defenda a Grokipedia como uma fonte “livre de ideologia”, o histórico do empresário e o tom político de suas publicações no X levantam dúvidas sobre a real neutralidade do projeto. “Parece mais um veículo para consolidar sua visão de mundo do que uma plataforma aberta”, escreveu um dos comentaristas citados pelo Washington Post.

Outros usuários ironizaram o nome do site, que deriva do chatbot “Grok”, também controlado por Musk, e o compararam a uma tentativa de centralizar informações sob sua curadoria pessoal. “Ele quer reescrever a história ao seu modo”, afirmou outro comentário.

A promessa de uma “enciclopédia sem censura”

Musk afirmou em postagens recentes que o objetivo da Grokipedia é “restaurar o equilíbrio” e “garantir que a verdade não seja distorcida por agendas políticas”. O bilionário, que se define como um defensor da liberdade de expressão, tem travado embates públicos com plataformas de mídia e com a própria Wikipedia, acusando-as de “viés esquerdista” e de “controle ideológico”.

Apesar da retórica de transparência, especialistas ouvidos pelo Washington Post alertam que o uso de inteligência artificial para gerar conteúdo enciclopédico pode ampliar a disseminação de erros e vieses. “Se o modelo de IA foi treinado com base em fontes não verificadas, ele tende a reproduzir as mesmas distorções que Musk diz combater”, avaliou um pesquisador ouvido pelo jornal.

Entre a inovação e a propaganda pessoal

O lançamento da Grokipedia ocorre em meio à crescente expansão dos empreendimentos de Musk, que incluem empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink e a própria X Corp. Para analistas, o novo projeto reforça a tentativa do empresário de construir um ecossistema digital sob sua influência direta — do transporte à comunicação e agora ao conhecimento.

Ainda é cedo para avaliar se a Grokipedia conseguirá conquistar espaço frente à Wikipedia, cuja força está na colaboração comunitária e na revisão constante de informações. No entanto, o ceticismo inicial indica que Musk enfrentará o desafio de provar que sua enciclopédia é mais do que uma vitrine de suas próprias convicções.