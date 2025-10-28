Musk ameaça deixar Tesla caso acionistas rejeitem pacote de US$ 1 trilhão

247 – A presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, alertou que Elon Musk pode deixar o comando da montadora caso os acionistas rejeitem o novo pacote de remuneração avaliado em US$ 1 trilhão. A advertência foi feita em uma carta enviada aos investidores antes da assembleia anual marcada para 6 de novembro, segundo reportagem da agência Reuters.

No documento, Denholm afirmou que o plano de pagamento baseado em desempenho foi elaborado para “reter e motivar Musk” a continuar liderando a Tesla pelos próximos sete anos e meio. Ela destacou que o executivo é “crítico para o sucesso” da empresa e advertiu que, sem um pacote que o incentive adequadamente, a montadora corre o risco de perder seu “tempo, talento e visão”.

Denholm também enfatizou que a presença de Musk é fundamental enquanto a Tesla busca se consolidar como líder mundial em inteligência artificial e tecnologia autônoma, setores estratégicos para o futuro da companhia.

Plano atrela bônus a metas ambiciosas

O pacote proposto prevê 12 blocos de opções de ações vinculados a metas de alto desempenho, incluindo a conquista de US$ 8,5 trilhões em valor de mercado e avanços significativos em condução autônoma e robótica.

A carta de Denholm também defende a reeleição de três diretores veteranos, próximos a Musk, argumentando que a estrutura de governança atual é essencial para alinhar os interesses do CEO com os dos acionistas e garantir o crescimento sustentável da empresa.

Críticas e decisões judiciais

O conselho da Tesla, no entanto, enfrenta críticas recorrentes de especialistas em governança e grupos de defesa de investidores, que questionam sua independência e supervisão sobre a influência de Musk.

Neste ano, um tribunal de Delaware anulou o pacote de remuneração de 2018, considerando que o plano havia sido concedido de forma indevida e negociado por diretores não totalmente independentes.

Futuro incerto para Tesla

O impasse ocorre em um momento crucial para a empresa, que tenta se reposicionar após queda nas margens de lucro e aumento da concorrência global no setor de veículos elétricos.

Caso Musk decida deixar a Tesla, o mercado avalia que o impacto pode ser profundo, uma vez que o executivo é amplamente visto como a figura central da identidade e da estratégia da companhia.