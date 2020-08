Em Beirute, manifestantes ocupam o Ministério das Relações Exteriores, "sede da revolução"

No prédio do Ministério das Relações Exteriores, manifestantes exibem uma faixa com os dizeres: "Beirute, cidade sem armas". O Ministério da Economia também foi invadido edit

247 - Manifestantes libaneses ocuparam na tarde deste sábado (8) o prédio do Ministério das Relações Exteriores em Beirute, capital do Líbano, de acordo com a agência de notícias AFP.

A CNN informou que o ministério foi declarado pelos manifestantes como "sede da revolução popular". De acordo com o jornalista Mounir Safatli, da mesma emissora, o Ministério da Economia também foi invadido.

No prédio do Ministério das Relações Exteriores, os manifestantes exibem uma faixa com os dizeres: "Beirute, cidade sem armas".

Milhares de pessoas se reuniram também frente ao Parlamento de Beirute para protestar contra o governo pela precária situação do País, agravada pela explosão no porto da capital.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.