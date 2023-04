Em meio a tensões em Taiwan, Lula reitera aderir 'firmemente' ao princípio de uma só China

Apoie o 247

ICL

247 — Durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, o Brasil reiterou aderir firmemente ao princípio de “uma só China” em meio a tensões estimuladas pelo Ocidente no país asiático, promovendo apoio às autoridades de Taiwan, uma ilha separatista cuja independência não é reconhecida pelo governo central chinês.

“A parte brasileira reiterou que adere firmemente ao princípio de uma só China, e que o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Ao reafirmar o princípio da integridade territorial dos estados, apoiou o desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan. A parte chinesa manifestou o grande apreço a esse respeito”, diz declaração conjunta de Brasil e China.

O texto mostra claramente a posição do governo Lula (PT) contra a submissão política ao Ocidente, particularmente o governo dos Estados Unidos. Ao lado disso, a declaração do presidente brasileiro contra a hegemonia do dólar no mercado mundial aponta no mesmo sentido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.