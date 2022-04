Em ofensiva europeia contra Rússia, França e Alemanha anunciam expulsão de 75 diplomatas

Apoie o 247

Sputnik e RT - A França anunciou, nesta segunda-feira (4), que expulsará 35 diplomatas russos como parte de uma ação conjunta europeia de retaliação a Moscou.

"A França decidiu esta noite expulsar vários funcionários russos com status diplomático alocados na França cujas atividades são contra nossos interesses de segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado, conforme noticiado pela agência francesa AFP. Uma fonte da agência no ministério, que pediu para não ser identificada, confirmou que a decisão mira 35 diplomatas.

Já a Alemanha declarou 40 diplomatas russos como “ pessoas indesejáveis”. ” Eles têm cinco dias para deixar o país. Berlim decidiu “declarar um número significativo de membros da embaixada russa como pessoas indesejadas que trabalharam aqui na Alemanha todos os dias contra nossa liberdade, contra a coesão de nossa sociedade ”, disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock nesta segunda-feira. “ Não vamos tolerar mais isso. ”

O pessoal tem cinco dias para deixar a Alemanha. De acordo com relatos da mídia local, os funcionários do serviço estrangeiro russo são suspeitos de trabalhar para os serviços de inteligência de Moscou. A mídia alemã disse que cerca de 40 diplomatas russos devem deixar o país. A decisão foi comunicada ao embaixador russo Sergey Netschayev à tarde, anunciou Baerbock.

Rússia reage: "campanha esquizóide"

O ex-presidente da Rússia e secretário do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, classificou a expulsão de diplomatas russos por países do Ocidente como "campanha esquizóide".

Segundo a agência Sputnik, Medvedev afirmou que se isso continuar, é hora de pendurar cadeados nas embaixadas ocidentais na Rússia. "Vai ser mais barato para todos. E então, com certeza, considerar uns aos outros nada mais do que em óptica de armas."

