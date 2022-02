Embaixada da China na Rússia faz postagem em que lembra “quem é a verdadeira ameaça ao mundo

No post feito no Twitter, a embaixada listou uma longa lista de guerras promovidas pelos Estados Unidos, como Iraque edit

247 - A embaixada da China na Rússia fez uma postagem no Twitter indicando seu posicionamento pró-Rússia em meio ao conflito do país com a Ucrânia.

No tuíte, o perfil verificado da embaixada lembra “quem é a verdadeira ameaça ao mundo” e publica uma lista de guerras promovidas pelos Estados Unidos, como Iraque, Síria e outras. A arte é do site minds.com/akana.

Desde o início da guerra, há três dias, a China não condenou a ação militar de Moscou e se recusou a chamar o avanço de “invasão”.

O governo chinês defendeu o diálogo entre as partes e foi um dos únicos três países a se abster na votação - junto com Emirados Árabes e Índia - sobre a resolução da ONU que condena a operação militar na Ucrânia no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Confira o post da embaixada, feito nesta sexta-feira:

Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру. https://t.co/PzNQFbLAcZ — Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus) February 25, 2022

