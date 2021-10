Embaixada do Brasil em Paris amanhece com centenas de absorventes higiênicos amarradas na fachada

Nas grades do imóvel foram amarrados centenas de absorventes higiênicos, com as palavras de ordem "As mulheres vão te derrubar" edit

247 - Membros de diversos grupos de resistência fizeram, neste domingo (10), uma intervenção na fachada da embaixada brasileira em Paris contra oveto de Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda. Nas grades do imóvel foram amarrados centenas de absorventes higiênicos, com as palavras de ordem "As mulheres vão te derrubar"; "Fora Bolsonaro", "Genocida", "600 mil mortos", "Mais saúde", entre outras frases escritas em vermelho, em ambos os idiomas. De acordo com os coletivos Alerta França Brasil/MD18 e Ubuntu Audiovisual, a iniciativa de Bolsonaro foi uma "tentativa de atacar a dignidade da população feminina mais vulnerável".

"Cerca de 5 milhões de brasileiras estiveram ameaçadas de perder o acesso a um dos itens básicos da higiene feminina", destacaram as duas entidades. "Deixou de novo patente a falta de empatia e sensibilidade de um governante cruel e mesquinho, que despreza as mulheres", complementaram.

"Com isso denunciamos a misoginia de quem ocupa a cadeira da presidência e, ao mesmo tempo, reforçamos nossa solidariedade às mulheres que poderão ser afetadas, caso o levantamento do veto seja apenas mais uma bravata e não se concretize".

