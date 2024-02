Embaixador da Ucrânia volta a pedir armas do Brasil para matar russos

Apoie o 247

247 - O embaixador da Ucrânia no Brasil, Andriy Melnyk, voltou a insistir que o governo do presidente Lula autorize o envio de ajuda militar a Kiev, que trava há dois anos uma guerra contra a Rússia, uma das maiores potências militares do planeta.

Enquanto Kiev acumula derrotas no campo de batalha, se esforça para obter apoio internacional no seu esforço de expulsar do país as forças russas. No entanto, com o conflito se arrastando e a consolidação dos ganhos territoriais russos, o objetivo torna-se mais distante a cada dia. O presidente Lula recentemente se colocou à disposição para alcançar a paz, considerando os interesses legítimos de segurança de ambas as partes.

Na entrevista, o embaixador lamentou que o Brasil não tenha implementado sanções contra a Rússia, mas também elogiou os posicionamentos brasileiros na Organização das Nações Unidas.

“Por um lado, temos uma posição (do Brasil) a favor das respectivas resoluções (da ONU) condenando a invasão russa e exigindo a retirada das tropas russas dos territórios ocupados na Ucrânia. E estamos gratos, muito gratos por este gesto”, disse Melnyk à CNN Brasil.

Ele também voltou a pedir que o governo brasileiro rompa sua neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia e forneça armas a Kiev. “Por outro lado, o governo brasileiro não forneceu à Ucrânia qualquer assistência durante esta guerra. O Brasil não é um país pobre. Vocês têm uma das economias mais fortes do mundo. Vocês são um dos maiores produtores de armas e têm ambições globais de desempenhar um papel de liderança na reforma da ordem internacional existente. Mas ainda assim o governo brasileiro se recusa a nos ajudar e isso é muito decepcionante”, disse.

