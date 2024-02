Embaixador de Israel admite que as relações com o Brasil estão em um ponto próximo de ruptura

"Não cortamos relações, mas a corda está frágil”, disse o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, sobre a reação à fala do presidente Lula edit

247 - O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, afirmou que seu país não irá cortar relações com o Brasil devido a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparou a escalada dos ataques aos palestinos em Gaza ao Holocausto nazista, mas alertou que “a corda esta frágil”. “A relação política é importante, mas não é a única. São vários setores envolvidos: economia, tecnologia, defesa, por exemplo. Não cortamos relações, mas a corda está frágil”, disse Zonshine à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo ele, há níveis de desconforto e ações que demonstram o inconveniente diplomático.O primeiro-ministro de israelense, Benjamin Netanyahu, convocou o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, para “uma dura conversa” com o ministro de Relações Exteriores israelenses, Israel Katz. Nesta segunda-feira (19), Katz declarou o presidente Lula como “persona non grata” no país até que haja uma retratação.

Zonshine continua no Brasil aguardando as orientações de Netanyahu. Um chamado para ele retornar de vez ao país, significaria rompimento das relações diplomáticas, mas isso não ocorreu ainda.

Para Zonshine, a ação e as declarações de Netanyahu, além das manifestações de outras nações e órgãos internacionais mostram que a fala de Lula “foi uma coisa fora da linha. Meu sentimento se coaduna com o que foi dito pelo primeiro ministro”, destacou.

Nos bastidores, integrantes da diplomacia israelense dizem que o mal estar é crescente e consideram que as afirmações de Lula expõem a ignorância do presidente brasileiro sobre o conflito em Israel. O Itamaraty não pretende escalar a crise diplomática. Uma manifestação oficial da chancelaria brasileira só deve ocorrer após o embaixador Frederico Meyer se apresentar formalmente na chancelaria de Israel.

