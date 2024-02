Embaixador palestino reverbera fala de Lula sobre Gaza: "mais do que chacina, mais do que Holocausto, mais do que genocídio"

Apoie o 247

247 - O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela declaração em que comparou o massacrede civis palestinos em Gaza ao Holocausto. O embaixador expressou a dificuldade em encontrar uma classificação adequada para o conflito em andamento, mas disse que seria "mais do que chacina, mais do que Holocausto, mais do que genocídio".

“Acho que o que está acontecendo na Faixa de Gaza é pior [do que o Holocausto], porque a situação de Gaza agora é tão dramática que não dá para comparar com nenhuma outra guerra no mundo, seja a 1ª Guerra Mundial ou a 2ª Guerra Mundial, estamos falando do século 21”, disse Alzeben em entrevista ao Poder360.

“Não estamos minimizando, de jeito nenhum, a dor que toda a humanidade sofreu no Holocausto […] Agora, o caso de Gaza, é um caso sui generis, onde o mundo está assistindo toda esta barbárie por TV, por imagens. Na 2ª Guerra Mundial, não tinha tanta comunicação, era uma guerra mundial entre superpotências, não é o caso. Não dá para dizer que somente é um genocídio. É mais”, ressaltou o diplomata. >>> "Os sionistas querem ocupar Gaza para não devolvê-la", denunciam rabinos judeus ortodoxos

Ainda segundo Alzeben, a posição da Palestina não é contra a comunidade judaica como um todo e que afirmar que são antissemitas é uma “falsificação da história”. “Somos contra a ocupação israelense no nosso território e essa posição seguiremos lutando até acabar com esta ocupação. Nosso povo tem direito a viver em paz no seu território”, disse.

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza. Rabinos judeus ortodoxos do grupo Torah Judaism dão razão ao presidente brasileiro e dizem que as ações de Netanyahu são ainda mais graves do que as práticas nazistas.

Zionists are deliberately committing genocide in Gaza.



Gaza is our modern day Auschwitz! pic.twitter.com/zxxRBDcOaU

