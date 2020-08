Enorme incêndio atinge mercado em Ajman, nos Emirados Árabes (vídeo)

Até o momento não há relatos de vítimas ou feridos. A causa do fogo também é desconhecida edit

247 - Bombeiros e agentes da defesa civil enfrentam na tarde desta quarta-feira (5) um enorme incêndio em um grande mercado de frutas e legumes da cidade de Ajman, nos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, não há relatos de feridos pelo fogo, segundo o portal RT. A origem das chamas também é desconhecida.

O incêndio no mercado ocorre um dia após a brutal explosão no porto de Beirute, capital do Líbano. Neste acidente, foram contabilizados por enquanto 135 vítimas, além de vários outros feridos.

Testemunhas que passavam pelo mercado em chamas publicaram nas redes sociais registros da cena.

Segundo o Gulf News, o fogo começou por volta das 18h do horário local. O mercado está fechado há meses devido a pandemia de coronavírus.

