Entenda os efeitos da saída dos Emirados Árabes da Opep nos mercados de petróleo

247 - O anúncio da saída dos Emirados Árabes Unidos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Opep+, aliança que inclui produtores como a Rússia, traz efeitos distintos sobre o mercado de petróleo, variando conforme o horizonte analisado. No curto prazo, o impacto tende a ser limitado, mas as implicações estruturais ganham força ao longo do tempo.

Segundo análise da Genial Investimentos, publicada pelo InfoMoney, a decisão não altera imediatamente os preços do barril. Isso ocorre porque gargalos logísticos, especialmente no Estreito de Hormuz, continuam restringindo a capacidade de expansão da oferta na região, o que mantém o mercado pressionado por fatores geopolíticos.

A corretora destaca que, apesar da aparente neutralidade no curto prazo, o movimento levanta dúvidas sobre a coesão interna da Opep+. Em um momento de elevada sensibilidade global, a saída de um membro relevante pode indicar desgaste no modelo de coordenação da oferta.

Emirados ganham liberdade para expandir produção

Os Emirados Árabes Unidos são considerados um produtor de baixo custo, com reservas expressivas — cerca de 17 vezes maiores que as do Brasil — e forte capacidade de crescimento. Com a saída da Opep+, o país deixa de seguir as restrições impostas por cotas, o que amplia seu potencial de aumentar a produção no futuro.

Na avaliação da Genial, “o principal efeito desta decisão não está no barril de hoje, mas na realidade em um mundo razoavelmente ‘normalizado’ onde um player relevante sairá das ‘amarras’ da Opep (que manteve a sua produção estável em ~34 milhões de barris/dia nas últimas décadas) e vai ter amplo espaço para inundar o mercado com a sua nova produção”.

Esse cenário, segundo a corretora, adiciona um fator de risco para uma possível sobreoferta global assim que a atual crise energética for superada. A mudança, portanto, pode alterar significativamente o equilíbrio entre oferta e demanda no médio prazo.

Mercado segue atento ao risco geopolítico

A Ativa Investimentos compartilha visão semelhante ao avaliar que, no curto prazo, os preços do petróleo continuarão mais sensíveis ao chamado “prêmio geopolítico” do que à reconfiguração institucional da Opep+. As tensões no Golfo e as disrupções no Estreito de Ormuz seguem como os principais vetores de volatilidade.

No entanto, a casa projeta um efeito baixista para os preços no médio prazo. Isso porque a saída dos Emirados aumenta a probabilidade de uma disputa por participação de mercado, especialmente após a normalização dos fluxos de produção e exportação na região.

A Ativa ressalta que os Emirados estavam entre os poucos membros com capacidade ociosa relevante. Sua saída reduz a habilidade da Opep de atuar como um agente estabilizador da oferta global, papel historicamente desempenhado pelo cartel.

Estratégias de investimento podem mudar

Outro ponto destacado pela Ativa é o plano dos Emirados de elevar sua capacidade produtiva para 5 milhões de barris por dia até 2027. Segundo a instituição, essa meta seria difícil de conciliar dentro de um sistema rígido de cotas como o da Opep+, o que ajuda a explicar a decisão do país.

Para o mercado de ações, a nova configuração tende a favorecer empresas integradas de petróleo, que atuam em toda a cadeia produtiva, da exploração à distribuição. Essas companhias costumam apresentar maior resiliência em cenários de volatilidade e menor coordenação da oferta.

Por outro lado, empresas focadas em exploração e produção (E&P) tendem a sofrer maior impacto das oscilações do preço do barril, já que seus resultados estão diretamente ligados às variações do mercado internacional de petróleo.