Emirados Árabes anunciam saída da Opep

247 - Os Emirados Árabes Unidos anunciaram sua saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Opep+, após uma revisão estratégica de suas políticas energéticas e de produção. A decisão foi confirmada à Reuters pelo ministro de Energia, Suhail Mohamed al-Mazrouei, e marca o fim de uma longa participação do país no grupo de produtores.

Segundo o ministro, a medida foi tomada de forma independente, sem consulta a outros membros da organização. “Esta é uma decisão de política, tomada após uma análise cuidadosa das políticas atuais e futuras relacionadas ao nível de produção”, afirmou Mazrouei, ao explicar os motivos da saída.

Os Emirados eram considerados um membro relevante dentro da Opep, e sua retirada ocorre após décadas de participação no grupo, responsável por coordenar políticas de produção entre grandes exportadores de petróleo.

Mazrouei também afirmou que a decisão não deve provocar impactos significativos imediatos no mercado internacional. De acordo com ele, fatores externos já influenciam o fluxo de petróleo, especialmente na região do Golfo.

A saída dos Emirados Árabes Unidos representa uma mudança importante na dinâmica interna da Opep, que tradicionalmente busca manter alinhamento entre seus integrantes em relação às políticas de produção.

O anúncio ocorre em meio a tensões no Oriente Médio e dificuldades logísticas no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, embora o governo emiradense tenha enfatizado que a decisão foi baseada principalmente em critérios de política energética nacional.