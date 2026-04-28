Sachs acusa Trump de ter sido “enganado” por Netanyahu em guerra contra o Irã

247 – O economista Jeffrey Sachs afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi “enganado” pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma guerra contra o Irã que, segundo ele, ameaça destruir a economia norte-americana, a economia mundial e a infraestrutura vital do Oriente Médio.

As declarações foram dadas ao programa Judging Freedom, apresentado pelo juiz Andrew Napolitano no YouTube. Na entrevista, Sachs sustentou que Trump e Netanyahu não conseguirão alcançar os objetivos que teriam motivado a ofensiva militar contra Teerã.

“Trump e Netanyahu não podem alcançar os objetivos que tinham quando lançaram essa guerra no fim de fevereiro. Eles não podem alcançar uma mudança de regime em que os Estados Unidos e Israel comandem o Irã”, afirmou Sachs.

Segundo o economista, Trump não está necessariamente “preso”, mas precisa interromper a escalada. “Quando você está cavando e já está no buraco, pare de cavar. Essa é a saída”, disse.

Sachs classificou como falsas as premissas que teriam sustentado a guerra e acusou Netanyahu de exercer influência decisiva sobre o presidente norte-americano. “Netanyahu é um maníaco e Trump escuta o que Netanyahu lhe diz”, afirmou.

O economista também disse que o aumento do preço internacional do petróleo seria um sinal de que a crise caminha para uma escalada perigosa. Segundo ele, o barril teria subido de cerca de US$ 60 para US$ 108 desde o início do conflito, indicando que os mercados não enxergam uma solução rápida.

Sachs foi ainda mais duro ao tratar da relação entre Washington e Tel Aviv. Para ele, Netanyahu busca arrastar os Estados Unidos para guerras permanentes em benefício de Israel. “Netanyahu quer essa guerra. Ele quer que os Estados Unidos gastem não centenas de bilhões de dólares, mas trilhões de dólares”, afirmou.

O professor também criticou o estilo de governo de Trump, dizendo que o presidente dos EUA rompeu processos institucionais e governa por instinto. “Ele não lê documentos. Ele não gosta de deliberações intergovernamentais. Ele não quer ouvir céticos”, declarou.

Ao comentar declarações do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que ameaçou devastar infraestruturas estratégicas iranianas, Sachs classificou Israel como um “Estado fascista” e defendeu que os Estados Unidos se afastem completamente de qualquer nova ação militar israelense.

“Você não vai usar nosso Exército, você não vai usar nossos aviões, você não vai usar nossa inteligência, você não vai usar nosso dinheiro”, disse Sachs, ao descrever o que deveria ser a posição de um presidente norte-americano comprometido com os interesses dos EUA.

O economista afirmou ainda que Washington deve romper com décadas de envolvimento em guerras no Oriente Médio. “Trinta anos, US$ 7 trilhões em guerras pela região que nós lutamos por Israel são suficientes. Acabou”, declarou.

Os destaques da entrevista de Sachs (Photo: Brasil 247)

Na entrevista, Sachs também defendeu uma solução multilateral para a crise envolvendo Irã, Rússia, China, países do Golfo e o Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, Teerã estaria propondo uma sequência de negociação em três fases: fim das guerras, definição de protocolos para o Estreito de Hormuz e retomada da discussão nuclear.

O professor lembrou que o acordo nuclear com o Irã já havia sido firmado antes de ser abandonado por Trump em 2018. Para Sachs, o Irã afirma há décadas que não deseja possuir armas nucleares, mas Estados Unidos e Israel não aceitaram essa posição porque, segundo ele, buscam mudança de regime.

Sachs também vinculou a instabilidade regional à recusa de Israel em aceitar a criação de um Estado palestino. Ele afirmou que a ocupação de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental é ilegal pelo direito internacional e que a solução de dois Estados foi bloqueada principalmente pelo veto dos Estados Unidos na ONU.

“Nós somos os Estados Unidos da América. Nós não somos Israel. E o que Israel está fazendo é ultrajante”, concluiu.