Governo federal abre crédito de R$ 330 milhões para frear alta do gás de cozinha

247 - O governo federal anunciou a abertura de um crédito extraordinário de R$ 330 milhões com o objetivo de conter o aumento do preço do gás de cozinha no país. A iniciativa busca impedir que a elevação dos custos no mercado internacional seja repassada diretamente aos consumidores brasileiros, especialmente diante dos impactos da guerra no Oriente Médio.

Segundo informações divulgadas pelo portal oficial do governo, a medida foi formalizada por meio da Medida Provisória nº 1.351/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (28).

Subsídio para manter preços internos

Os recursos serão destinados ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma subvenção econômica à importação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A estratégia é garantir que o produto importado seja comercializado no Brasil com preços equivalentes ao gás produzido internamente, reduzindo a pressão inflacionária sobre o item essencial no orçamento das famílias.

A subvenção contempla os produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois meses, conforme avaliação do governo.

Impacto da guerra e dependência externa

Ao justificar a edição da medida, o governo destacou que a alta do GLP está diretamente relacionada ao cenário internacional. Entre os fatores apontados estão o aumento no preço do petróleo bruto, o encarecimento do transporte de cargas e a elevação dos preços globais do gás.

O impacto é ampliado pela dependência externa: cerca de 20% do GLP consumido no Brasil é importado, o que torna o país sensível às oscilações internacionais.

Ações complementares

A abertura do crédito extraordinário faz parte de um conjunto de iniciativas adotadas pelo governo ao longo do mês para conter os efeitos da alta dos combustíveis. Entre as medidas já implementadas estão subsídios à importação de diesel e incentivos à produção nacional.