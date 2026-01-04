Esposa de assessor de Trump publica imagem da Groenlândia com bandeira dos EUA

247 - Esposa do chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, Katie Miller publicou a foto do sábado (3) em seu perfil na rede social X, acompanhada de uma breve legenda em letras maiúsculas: "SOON" ("em breve", em tradução).

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem demonstrado a sua pretensão em ter o controle da Groenlândia os Estados Unidos "necessitam" deste território autônomo da Dinamarca, rico em recursos, por razões de segurança, e negou-se a descartar o uso da força para controlá-lo.

Além de indícios de elevadas concentrações de cobre, grafite, nióbio, titânio e ródio, a região também abrigaria extensas reservas das chamadas terras raras, como neodímio e praseodímio. Esses elementos possuem propriedades magnéticas específicas que os tornam essenciais para a produção de motores de veículos elétricos e de turbinas eólicas.

A ilha também é apontada como um possível local para a instalação de sistemas capazes de interceptar mísseis vindos da Europa ou do Ártico. Equipamentos de radar posicionados na região teriam a função de monitorar a circulação de embarcações e submarinos.

Com uma população estimada em cerca de 56 mil pessoas, a Groenlândia dispõe de abundantes recursos naturais, incluindo metais estratégicos, além de reservas de petróleo e gás. O território abriga hidrocarbonetos, fundamentais para a produção de combustíveis, bem como ouro e urânio, utilizado tanto na geração de energia nuclear quanto na fabricação de armamentos atômicos.

Ex-colônia da Dinamarca, a Groenlândia passou a fazer parte oficialmente do Reino dinamarquês em 1953 e segue a Constituição do país europeu.

A legislação prevê que a população da Groenlândia possa decidir sobre a independência e, em um segundo momento, aprovar uma eventual associação aos Estados Unidos. Caso uma proposta desse tipo seja formalizada, a decisão ocorreria por meio de um referendo, no qual a população se manifesta após a apresentação do projeto. Diferentemente do plebiscito, a consulta acontece antes da formulação da medida. Ainda assim, especialistas avaliam que as chances de aprovação são reduzidas.

Entre 1945 e 1953, durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, Harry Truman (1884–1972) tentou adquirir a Groenlândia por US$ 100 milhões em ouro, logo após o término da Segunda Guerra Mundial (1939–1945). A iniciativa não avançou, mas os Estados Unidos obtiveram autorização da Dinamarca para instalar uma base militar na ilha.