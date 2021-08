EUA auxiliarão Haiti na reconstrução após terremoto, anuncia Biden

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste sábado (14) que a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) apoiará os esforços de reconstrução do governo haitiano, após terremoto que deixou ao menos 304 mortos e destruiu cidades no país caribenho. Pelo menos 1,800 pessoas ficaram feridas, segundo o New York Times.

“Autorizei uma resposta imediata dos Estados Unidos e nomeei a Administradora da USAID [Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional], Samantha Power, como a autoridade sênior dos Estados Unidos para coordenar esse esforço”, informou Biden em comunicado.

“Por meio da USAID, estamos apoiando as medidas para avaliar os danos e ajudar nos esforços para recuperar aqueles que foram feridos e aqueles que agora precisam reconstruir. Os Estados Unidos continuam sendo um amigo íntimo e duradouro do povo do Haiti e estaremos lá após essa tragédia”, prosseguiu.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, decretou estado de emergência por 30 dias. Em nota, o governo haitiano informou que mobiliza recursos para apoiar as vítimas. Ele pediu união “para enfrentar esta situação dramática”. (Com informações do Poder360).

