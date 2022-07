EUA avaliam reagir às acusações de Bolsonaro contra urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, avalia divulgar uma declaração oficial de confiança nas instituições democráticas brasileiras, um dia depois de Jair Bolsonaro (PL) fazer acusações sem provas ao colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral brasileiro. Representantes dos EUA devem reagir em Washington, capital do país, e não por meio da Embaixada em Brasília (DF). A informação foi publicada nesta terça-feira (19) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Em reunião com embaixadores nessa segunda-feira (18), Bolsonaro afirmou sem provas que "hackers ficaram oito meses nos computadores do TSE" e "poderiam alterar nome de candidatos, tirar fotos, transferir uma informação para outro".

No primeiro semestre, o TSE informou ter concluído testes em urnas e disse que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

Também no semestre passado, o governo Joe Biden recebeu um documento de acadêmicos e instituições da sociedade civil no Brasil e nos EUA sobre acusações contra as urnas eletrônicas brasileiras. De acordo com o relatório entregue a políticos norte-americanos, os "constantes ataques (de Bolsonaro) às eleições devem levar governos internacionais a apoiar a democracia brasileira".

