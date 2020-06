EUA: curada de Covid-19 recebe conta de R$ 2 milhões e é obrigada a ficar no hospital até quitar a dívida

Reportagem da Época mostra que houve um mal entendido, uma vez que o hospital deveriam arcar com parte da conta com a injeção de dinheiro pelo governo norte-americano nos hospitais edit

247 - Após quase morrer pelo novo coronavírus, Janet Mendez recebeu uma conta de R$ 2 milhões (cotação atual), após ficar três semanas internada no hospital Mount Sinai Morningside.

Reportagem da Época mostra que houve um mal entendido, uma vez que o hospital deveriam arcar com parte da conta com a injeção de dinheiro pelo governo norte-americano nos hospitais. Ela só poderá sair do hospital quando as contas forem pagas e espera que o engano seja resolvido.

O caso lembra o de um homem, que após ter passado 62 dias internado e quase ter morrido, recebeu uma conta hospitalar de US$ 1,1 milhão - equivalente de R$ 5,5 milhões.

