EUA dizem que militares americanos estão entre os mortos em Cabul

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira (26) que militares norte-americanos estão entre as vítimas das duas explosões ao lado de fora do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. De acordo com a agência de notícias Reuters, pelo menos quatro militares dos EUA morreram.

Os óbitos foram confirmados por John Kirby, assessor de imprensa do Pentágono. "Podemos confirmar que militares americanos foram mortos hoje no ataque ao aeroporto de Cabul. Outros foram feridos e estão sendo tratados. Também sabemos que alguns afegãos foram vítimas desse ataque hediondo. Nossos pensamentos e orações vão para as pessoas queridas e os colegas de todos aqueles que morreram ou ficaram feridos", disse em nota. O relato foi publicado pelo portal Uol.

Em comunicado, o Talibã, grupo que agora comanda o Afeganistão, repudiou as explosões em Cabul. De acordo com eles, o ataque aconteceu em uma área ainda sob controle militar dos EUA.

"O Emirado Islâmico [do Afeganistão, nome adotado pelo governo talibã] condena veementemente o bombardeio de civis, ocorrido em uma área onde as forças dos EUA são responsáveis pela segurança. O Emirado Islâmico está dando muita atenção à segurança e proteção de seu povo", escreveu o porta-voz Zabihullah Mujahid em uma rede social.

