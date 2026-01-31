EUA estão numa encruzilhada com extinção do prazo de vigência de Tratado Nuclear com Rússia

247 - Os Estados Unidos se aproximam de um momento decisivo na política internacional com o vencimento iminente do Tratado Novo START, principal acordo de controle de armas nucleares estratégicas firmado com a Rússia. O pacto, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas implantadas por cada país, expira em 5 de fevereiro, ampliando as pressões sobre Washington para definir os próximos passos.

De acordo com reportagem publicada pelo Wall Street Journal e repercutida pela agência Sputnik Internacional, o governo norte-americano avalia alternativas que podem resultar desde uma prorrogação temporária do tratado até o seu encerramento completo, cenário que especialistas classificam como potencialmente desestabilizador para o equilíbrio estratégico global.

Segundo o jornal, ex-funcionários do governo e analistas em controle de armamentos apontam três caminhos principais em análise. O primeiro prevê um sinal verde para a proposta russa de manter, por mais um ano, os limites atuais do tratado, seguido da abertura de negociações mais amplas com Moscou sobre novos acordos de controle de armas.

A segunda alternativa envolve uma aceitação condicionada da prorrogação por um ano, atrelada à retomada das inspeções presenciais previstas no acordo, suspensas nos últimos anos em meio às tensões bilaterais. Já a terceira opção considera deixar o tratado expirar sem substituição imediata, preparando-se para um cenário descrito pelo Wall Street Journal como “um mundo projetado entre dois pares”, no qual não haveria limites formais às ogivas estratégicas. O próprio jornal alerta que essa escolha pode desencadear uma nova e imprevisível corrida armamentista.

Do lado russo, o Kremlin afirma aguardar uma resposta formal de Washington. O porta-voz Dmitry Peskov declarou anteriormente que Moscou ainda não recebeu retorno à proposta apresentada pelo presidente Vladimir Putin para estender informalmente, por um ano, as disposições do Novo START.

O presidente russo reforçou essa disposição em declarações feitas no ano passado. Segundo Putin, a Rússia está pronta para continuar respeitando os limites quantitativos do tratado caso os Estados Unidos adotem a mesma postura. “Se os EUA agirem com o mesmo espírito”, afirmou o líder russo, Moscou seguiria observando as restrições estabelecidas pelo acordo.

O Tratado Novo START é considerado o último grande pilar do regime bilateral de controle de armas nucleares entre as duas maiores potências atômicas do mundo. A decisão de Washington, às vésperas do fim de sua vigência, tende a ter impactos duradouros sobre a estabilidade estratégica global e sobre o futuro das negociações internacionais de não proliferação.