"EUA estão preocupados com a China e vão fazer uso da agenda ambiental para reverter desastres de Trump", diz Zero

247 - O sociólogo Marcelo Zero, especialista em Relações Internacionais, em entrevista ao programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, retransmitida pela TV 247, falou da ainda recente Cúpula do Clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que contou com a participação do Brasil.

Segundo Zero, a iniciativa dos EUA foi, na verdade, reflexo da preocupação do país com o crescimento desenfreado da China, que ameaça o império norte-americano. Os estadunidenses, de acordo com ele, “estão muito preocupados com a liderança chinesa e vão fazer uso da agenda ambiental para reverter os desastres do governo Trump. Esse novo investimento na agenda ambiental tem relação com os interesses comerciais deles".

O Brasil, para o sociólogo, "fez a aposta errada, se aliou a Trump não só na relação climática, e tomou várias atitudes que fragilizaram a fiscalização, com perdão de multas, com o ministro Salles, o único antiambientalista do mundo”, ações que geraram inclusive o fim de apoios de cooperação internacional, o que prejudicou projetos de defesa do meio ambiente.

Bolsonaro, que apresentou realizações e metas na Cúpula do Clima que foram construídas pelos governos do PT, “fez caridade com chapéu alheio”, segundo Zero.

A agenda ambiental, na visão do especialista, é muito importante, mas pode conter uma armadilha: “como as pressões que incluam retaliações comerciais e econômicas contra países que não se esforçarem para cumprir a agenda ambiental internacional. Mas por outro lado, os países mais pobres não dispõem da tecnologia necessária para fazer a transição para uma economia verde”.

Zero afirmou que as decisões neste debate devem se preocupar com uma “forma justa, que todos os países possam dar sua contribuição sem cair em disputas geopolíticas ou pressões econômicas e manter seus interesses de forma soberana no cenário internacional”.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira.

