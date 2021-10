EUA: líder democrata no Senado anuncia acordo sobre extensão do teto da dívida federal para evitar calote

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, passou semanas pedindo aos legisladores que deixassem de lado suas diferenças partidárias em prol de um acordo sobre o limite da dívida, avisando que os EUA ficariam sem dinheiro em 18 de outubro e deixariam de cumprir com sua enorme dívida federal de mais de US$ 28 trilhões se uma solução para o impasse não fosse encontrada edit

Sputnik - O líder da maioria democrata na Câmara, Chuck Schumer, anunciou que um acordo de emergência foi alcançado para estender o teto da dívida até o início de dezembro para evitar uma catástrofe econômica.

"Tenho boas notícias. Chegamos a um acordo sobre uma extensão do teto da dívida até o início de dezembro e esperamos que possamos fazer isso hoje", disse Schumer, falando no plenário do Senado nesta quinta-feira.

O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, pareceu confirmar que um acordo foi alcançado, declarando que "membros e funcionários republicanos e democratas negociaram de boa fé durante a noite".

"O Senado está se movendo em direção ao plano que expus ontem à noite para poupar o povo americano de uma crise manufaturada", disse McConnell, também falando no plenário do Senado.

Um assessor do Senado disse à Reuters que o acordo de emergência aumentaria o limite da dívida em US$ 480 bilhões com base em uma estimativa do Tesouro do que era necessário para manter o financiamento do governo e evitar o calote da vasta dívida norte-americana.

Falando ao portal MSNBC no início do dia, o senador democrata Sheldon Whitehouse se gabou de que os republicanos haviam "desistido" de sua posição de negociação linha-dura anterior.

"Acho que a jogada deles foi fazer com que Mitch nos levasse o mais perto possível de uma crise do limite de dívida para ver se os democratas desistiam, e quando não desistimos, eles perceberam que um colapso econômico global liderado por uma crise de limite de dívida dos EUA iria explodi-los com todo mundo. E então eles desligaram o plano, Mitch desistiu, e agora temos tempo para ir em frente e fazer Build Back Better ", disse Whitehouse, referindo-se ao plano dos democratas de US$ 3,5 trilhões em novas despesas sociais e climáticas propostas pelo governo Biden.

O ex-presidente Donald Trump divulgou um comunicado acusando McConnell de se render ao partido do presidente.

"Parece que Mitch McConnell está se dobrando para os democratas, novamente", escreveu Trump na noite de quarta-feira. "Ele tem todas as cartas com o teto da dívida, é hora de jogar a mão. Não os deixe destruir nosso país!"

Os republicanos do Senado liderados por McConnell concederam uma solução temporária para a crise da dívida para permitir que os democratas aprovassem uma extensão de emergência do limite da dívida sem as negociações de reconciliação anteriormente exigidas pelo Partido Republicano, ou a necessidade de remover a regra de obstrução que exige uma supermaioria de 60 senadores para apoiar um aumento do teto da dívida para permitir que os democratas aumentem o limite da dívida sem o apoio republicano.

O acordo temporário ocorre após semanas de advertências da secretária do Tesouro, Yellen, que indicou que, a menos que o Congresso agisse para aumentar ou suspender o limite da dívida, o Tesouro provavelmente esgotaria suas ferramentas de "medidas extraordinárias" destinadas a evitar um calote até 18 de outubro. Yellen advertiu que um calote nas dívidas da América teria consequências "catastróficas", incluindo uma enorme crise econômica global, taxas de juros disparadas e o fim potencial do dólar como moeda de reserva de fato no mundo.

Na terça-feira, o presidente Biden disse que remover a regra de obstrução do Senado era "uma possibilidade real" como meio de aprovar um aumento do limite da dívida sem o apoio republicano. No entanto, para a regra de 60 votos ser descartada, o GOP precisaria aprovar isso. Os democratas rejeitaram anteriormente a reconciliação - ou seja, negociações com os republicanos, que podem exigir um compromisso com a assinatura do projeto de lei do orçamento Build Back Better de Biden - como um meio de chegar a um acordo sobre o teto da dívida, sugerindo que as negociações de reconciliação eram muito demoradas e complicadas.

O impasse sobre o teto da dívida é consequência da atual composição do Senado, que está dividido igualmente entre republicanos (que controlam 50 cadeiras) e democratas (que controlam 48 cadeiras, mas também contam com o apoio de dois independentes).

A dívida nacional da América está se aproximando rapidamente da marca de US $ 29 trilhões. O Congresso introduziu pela primeira vez o teto da dívida - ou um limite aos empréstimos ao governo federal dos EUA, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a taxa de empréstimo estava limitada a "meros" US $ 11,5 bilhões (equivalente a cerca de US $ 245 bilhões hoje). Desde então, o teto da dívida foi aumentado mais de 100 vezes, permitindo a Washington financiar uma série de projetos proibitivamente caros - desde a luta contra a Alemanha nazista e o Japão imperial durante a Segunda Guerra Mundial até a competição contra a União Soviética durante a Guerra Fria até os dias de hoje, com os enormes orçamentos militares anuais de mais de US $ 700 bilhões para "conter" a China e a Rússia.

