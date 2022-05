EUA querem permitir que petrolíferas norte-americanas voltem a atuar na Venezuela

Venezuela também espera que "todas as sanções" dos Estados Unidos sejam retiradas edit

247 - A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, nas redes sociais, nesta terça-feira, 17, confirmou que, frente à crise energética causada pela guerra na Ucrânia, o governo dos Estados Unidos pretende permitir que petrolíferas norte-americanas voltem a atuar em território venezuelano.

“O Governo Bolivariano da Venezuela verificou e confirmou a notícia publicada de que os Estados Unidos da América autorizaram as companhias petrolíferas norte-americanas e europeias a negociar e reiniciar as operações na Venezuela”, escreveu Rodríguez no Twitter.

#ULTIMAHORA | Governo da #Venezuela confirma que empresas petroleiras dos #EUA e da União Europeia voltarão a operar no território venezuelano.



Quem diria que a guerra na Ucrânia provocaria o fim do bloqueio? https://t.co/DPATklpuxg

Ele também disse que espera que a decisão dos Estados Unidos de aliviar algumas sanções contra o país, uma vez que um diálogo político fundamental será retomado em breve, abra caminho para uma retirada total das restrições impostas à Venezuela.

