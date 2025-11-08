EUA vão boicotar G20 na África do Sul, anuncia Trump, que volta a espalhar a fake news do "genocídio branco"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a decisão de boicotar a próxima Cúpula do G20, na África do Sul e de não enviar ao menos um representante oficial ao país, informou a agência Sputnik África neste sábado (8).

“É uma completa vergonha que o G20 seja realizado na África do Sul”, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social. Segundo ele disse, mais uma vez sem apresentar provas, os africâneres—descendentes de colonos holandeses, franceses e alemães—“estão sendo mortos e massacrados, e suas terras e fazendas estão sendo ilegalmente confiscadas”.

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da África do Sul divulgou um comunicado negando veementemente a existência do suposto "genocídio" contra cidadãos brancos, de acordo com a Sputnik. O país já havia criticado anteriormente a decisão dos EUA de priorizar pedidos de asilo de sul-africanos brancos de origem africâner. Na última quarta-feira (5), Trump já havia declarado que não participaria pessoalmente da cúpula.

A Cúpula do G20 acontecerá em Joanesburgo, de 22 a 23 de novembro.