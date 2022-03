Europa terá maior crise de refugiados do século após saída de mais de 660 mil ucranianos do país

Além dos refugiados, a ONU confirma que mais de um milhão de pessoas foram deslocadas internamente no território da Ucrânia, país com 44 milhões de habitantes. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) revelados nesta terça-feira (1) mostram que em seis dias de conflitos entre Ucrânia e Rússia, 600 mil ucranianos deixaram a Ucrânia para procurar refúgio em países vizinhos como Polônia e Hungria. A ONU considera que esta é a maior crise de refugiados da Europa.

Algumas das projeções da ONU apontam que, se o ritmo do êxodo continuar, mais de quatro milhões de pessoas buscarão refúgio nos países vizinhos às fronteiras da Ucrânia, revela o UOL.

>>> Ucranianos formam fila quilométrica para entrar na Polônia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos refugiados, a agência confirma que mais de um milhão de pessoas foram deslocadas internamente no território da Ucrânia, país com 44 milhões de habitantes.

Na tentativa de dirimir o caos diante da crise humanitária, a ONU deve anunciar um pacote de ações para a região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Negros são discriminados na Ucrânia e impedidos de entrar na Polônia

Outra grande preocupação da agência é a discriminação contra africanos e pessoas de outras nacionalidades que estão sendo impedidas de entrar nos países que fazem fronteira com a Ucrânia. De acordo com a entidade, as evidências estão ainda sendo coletadas e pede para que nenhuma discriminação ocorra na fuga de pessoas da guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: