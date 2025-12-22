Flotilha Global Sumud anuncia nova missão a Gaza com mais de 100 embarcações

247 - A Flotilha Global Sumud anunciou que lançará uma nova missão marítima rumo à Faixa de Gaza, em resposta direta a um apelo da população palestina que vive sob cerco. A iniciativa prevê a participação de mais de 100 embarcações e cerca de 3.000 pessoas de dezenas de países, configurando a maior operação já organizada pelo movimento internacional.

A informação foi divulgada em comunicado nesta segunda-feira (22), e publicada pela rede Hispantv. Segundo a organização, a nova missão, programada para a primavera de 2026, terá o dobro da dimensão da operação anterior e representa uma ampliação significativa do esforço civil internacional em apoio a Gaza.

“Em resposta a um apelo direto dos palestinos em Gaza, a flotilha anuncia uma expansão decisiva de sua próxima missão na primavera de 2026”, afirmou a organização no comunicado. O objetivo central da ação é “ajudar a romper o cerco, confrontando diretamente o bloqueio ilegal que Israel mantém em Gaza há décadas; fornecer ajuda vital, que inclui um componente humanitário em larga escala; estabelecer uma presença protetora desarmada, a fim de dissuadir a violência e documentar as violações”.

Além do envio de ajuda humanitária, a flotilha destacou que a nova operação terá um escopo mais amplo. A organização informou que pretende levar a Gaza uma presença civil especializada voltada à reconstrução do território, descrito no comunicado como “destruído por dois anos de genocídio”. O plano inclui iniciativas para estabilizar o sistema de saúde local e fortalecer o atendimento de emergência, em um contexto de escassez grave de medicamentos nos hospitais do enclave palestino.

Para a flotilha, a relevância da nova missão vai além do apoio imediato. Segundo a organização, sua importância “reside no precedente que estabelece: um modelo replicável, liderado por civis e baseado no Direito Internacional, nos princípios humanitários e na liderança palestina”.