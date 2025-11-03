Forte terremoto de magnitude 6,3 mata pelo menos 20 pessoas no Afeganistão e deixa centenas de feridos

Reuters - Um forte terremoto de magnitude 6,3 atingiu a cidade de Mazar-e Sharif, no norte do Afeganistão, na madrugada desta segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas, ferindo centenas e danificando a histórica Mesquita Azul da cidade, segundo as autoridades, e o número de mortos deve aumentar.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto atingiu uma profundidade de 28 km perto de Mazar-e Sharif, uma cidade com cerca de 523.000 habitantes, famosa por seus santuários e locais históricos.

Mohammad Rahim, um sobrevivente do distrito de Tashqurghan, próximo ao epicentro do terremoto, disse que a terra tremeu violentamente por cerca de 15 segundos.

"Quando finalmente saímos, havia tanta poeira no ar que não conseguíamos ver nada", disse ele à Reuters, enquanto estava em frente a um prédio que desabou.

Sua mãe e seu irmão, que estavam presos nos escombros, acabaram sendo libertados por equipes de resgate e outros moradores locais, disse ele.

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Sharfat Zaman, mas as autoridades advertiram que o número de mortos pode aumentar à medida que as equipes de resgate cheguem a vilarejos remotos nas províncias mais atingidas de Balkh e Samangan.

"Nossas equipes de resgate e saúde chegaram à área, e todos os hospitais próximos foram colocados de prontidão pela liderança para tratar os feridos", disse Zaman.

Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa do Afeganistão mostraram equipes militares de resgate cavando em meio aos escombros e retirando o corpo de uma menina da terra. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o local e a data das imagens.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão disse em um post na plataforma de mídia social X que estava no local apoiando os esforços de resgate.

"Estamos ao lado das comunidades afetadas e forneceremos o apoio necessário", disse o post.

O terremoto danificou parte da Mesquita Azul, considerada um dos locais mais sagrados do Afeganistão e que se acredita ser o local de sepultamento do primo e genro do Profeta Maomé, disse o porta-voz da província de Balkh, Haji Zaid.

A estrutura atual foi construída no Século 15.

Imagens compartilhadas nas mídias sociais e verificadas pela Reuters mostraram alvenaria e telhas quebradas no pátio da mesquita, embora a estrutura principal permanecesse de pé.

O desastre é o mais recente desafio para o governo do Taliban no Afeganistão, devastado pela guerra, que já enfrenta crises como o terremoto de agosto que matou milhares de pessoas, uma queda acentuada na ajuda externa e deportações em massa de refugiados afegãos pelos países vizinhos.

O terremoto interrompeu o fornecimento de energia elétrica em todo o país, inclusive na capital Cabul, informou o fornecedor nacional de energia Da Afghanistan Breshna Company em um comunicado.