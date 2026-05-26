Fórum de Lisboa recebe alto patrocínio da presidência de Portugal

247 - O XIV Fórum de Lisboa recebeu a concessão do Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa, reconhecimento que reforça a importância institucional, acadêmica e cívica do encontro internacional.

A distinção reconhece a contribuição do Fórum de Lisboa para o fortalecimento do debate democrático e para a reflexão sobre desafios contemporâneos enfrentados por Portugal, pelo Brasil e pela comunidade internacional. O evento se consolidou nos últimos anos como um dos principais espaços de diálogo entre autoridades, juristas, acadêmicos, representantes da sociedade civil e lideranças políticas.

De acordo com a Presidência da República Portuguesa, além das atribuições formais do cargo, o presidente também exerce papel relevante por meio de seus poderes simbólicos e informais. Nesse contexto, os eventos que recebem o Alto Patrocínio tornam-se instrumentos de mobilização cívica e incentivo ao debate público.

Ainda segundo a justificativa da Presidência, a concessão do reconhecimento busca estimular iniciativas capazes de contribuir para a construção de soluções diante dos desafios e oportunidades da sociedade contemporânea, promovendo maior participação cidadã e reflexão institucional.

A concessão do Alto Patrocínio representa, assim, uma chancela institucional da Presidência da República Portuguesa ao XIV Fórum de Lisboa, reafirmando o encontro como um espaço plural de discussão qualificada sobre democracia, governança, justiça, sustentabilidade e cooperação internacional.