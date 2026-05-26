EUA reconheceram a Independência do Brasil antes de Portugal e abriram nova era diplomática para o país

247 – Em 26 de maio de 1824, os Estados Unidos reconheceram oficialmente a Independência do Brasil, tornando-se uma das primeiras nações do mundo a estabelecer relações diplomáticas com o novo Estado brasileiro, antes mesmo de Portugal e das principais potências europeias. O episódio marcou um momento decisivo para a consolidação da soberania brasileira após a ruptura com a Coroa portuguesa, proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822.

O reconhecimento norte-americano ocorreu durante o governo do presidente James Monroe, em meio a um contexto geopolítico marcado pelo avanço dos movimentos de independência na América Latina e pela tentativa dos Estados Unidos de ampliar sua influência hemisférica. Na prática, o gesto representou uma legitimação internacional do Brasil como nação soberana e fortaleceu o jovem Império brasileiro diante das resistências europeias.

A formalização do reconhecimento aconteceu quando o diplomata brasileiro José Silvestre Rebello apresentou suas credenciais em Washington. A partir dali, o Brasil passou a ter representação oficial nos Estados Unidos, abrindo caminho para relações comerciais, diplomáticas e políticas entre os dois países.

Reconhecimento antes de Portugal

Embora o Brasil tenha declarado independência em 1822, Portugal levou quase três anos para aceitá-la oficialmente. O reconhecimento português só ocorreu em agosto de 1825, com a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, mediado pelo Reino Unido e acompanhado do pagamento de uma indenização milionária à monarquia portuguesa.

Nesse intervalo, o reconhecimento internacional era crucial para a sobrevivência política e econômica do novo Estado brasileiro. Sem esse respaldo, o país poderia enfrentar isolamento diplomático, dificuldades comerciais e até ameaças de intervenção externa.

Os Estados Unidos enxergavam no Brasil independente uma oportunidade estratégica. A Doutrina Monroe, anunciada em 1823 com o lema “América para os americanos”, buscava limitar a influência das potências europeias no continente. Ao reconhecer o Brasil, Washington reforçava sua posição política na região e sinalizava apoio aos novos países americanos surgidos após as guerras de independência.

Debate histórico sobre quem reconheceu primeiro

Durante décadas, consolidou-se na historiografia tradicional a ideia de que os Estados Unidos teriam sido o primeiro país do mundo a reconhecer a Independência do Brasil. No entanto, pesquisas mais recentes relativizam essa interpretação.

Estudiosos apontam que as Províncias Unidas do Rio da Prata — embrião da atual Argentina — podem ter reconhecido o Brasil anteriormente, ainda que de forma menos formalizada diplomaticamente. Por isso, historiadores e o próprio Itamaraty passaram a tratar os Estados Unidos como “um dos primeiros países” a reconhecer o Brasil independente, evitando uma formulação categórica.

Ainda assim, o gesto norte-americano teve enorme peso político internacional, sobretudo por envolver uma potência emergente e por ocorrer num momento em que várias monarquias europeias demonstravam cautela diante da fragmentação dos antigos impérios coloniais.

O Brasil buscava legitimidade internacional

Após a independência, o governo de Dom Pedro I enfrentava uma série de desafios internos e externos. Havia tensões regionais, dificuldades financeiras e dúvidas internacionais sobre a estabilidade do novo país. O reconhecimento externo tornou-se uma prioridade diplomática.

O chanceler José Bonifácio de Andrada e Silva, uma das figuras centrais da independência brasileira, compreendia que a consolidação do país dependeria não apenas da separação política de Portugal, mas também da construção de alianças estratégicas.

Nesse contexto, o reconhecimento dos Estados Unidos teve valor simbólico e prático. Além de fortalecer a legitimidade do Império do Brasil, ajudou a estimular relações comerciais com mercados internacionais e contribuiu para reduzir o risco de isolamento diplomático.

Relação entre Brasil e Estados Unidos atravessou dois séculos

Desde o reconhecimento da independência brasileira, as relações entre Brasil e Estados Unidos passaram por períodos de aproximação, tensões e disputas geopolíticas. Ao longo dos séculos XIX e XX, os dois países estabeleceram intensa cooperação econômica e diplomática, mas também enfrentaram divergências importantes.

Durante a Guerra Fria, por exemplo, os EUA apoiaram o golpe militar de 1964 no Brasil, que derrubou o presidente João Goulart e instaurou uma ditadura que duraria 21 anos. Décadas depois, as relações voltaram a ganhar novos contornos com a ascensão dos BRICS e a política externa voltada à multipolaridade adotada nos governos do presidente Lula.

Hoje, os Estados Unidos seguem sendo um dos principais parceiros comerciais do Brasil, embora o cenário internacional tenha mudado profundamente desde 1824, com a ascensão da China e o fortalecimento de novos polos globais de poder.

Data simboliza consolidação da soberania brasileira

O reconhecimento da Independência do Brasil pelos Estados Unidos permanece como um marco diplomático relevante na história nacional. Mais do que um gesto protocolar, o ato representou um passo decisivo na consolidação do Brasil como Estado soberano no cenário internacional.

Quase dois séculos depois, a efeméride de 26 de maio continua sendo lembrada como símbolo da inserção internacional do país e da construção de sua autonomia política após mais de três séculos de colonização portuguesa.