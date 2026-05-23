“Você não foi eleito para ser imperador do mundo”, diz Lula sobre Trump

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que disse diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele não foi eleito para governar o mundo. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta sexta-feira. Ao comentar as relações internacionais e o avanço das tensões globais, Lula defendeu o multilateralismo e criticou ações unilaterais das grandes potências. A entrevista foi transmitida pela TV Brasil.

“Você não foi eleito para ser imperador do mundo. Você foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos”, afirmou Lula ao relatar uma conversa com Trump.

Segundo o presidente brasileiro, os Estados Unidos precisam aprender a respeitar outros países e abandonar a lógica de imposição política e econômica. “Os Estados Unidos é um país poderoso, mas ele precisa aprender a respeitar os outros”, declarou.

Lula também revelou detalhes dos encontros que teve com Trump nos últimos meses e disse ter insistido em conversas reservadas antes de entrevistas públicas. “Primeiro vamos conversar. Eu tenho assuntos de interesse do Estado brasileiro para conversar com você”, contou.

O presidente relatou ainda preocupação com a postura internacional de Washington e criticou a forma como os Estados Unidos tratam a América Latina. “A cara da América Latina para os americanos é droga e tráfico”, afirmou.

Durante a entrevista, Lula também mencionou a questão das armas ilegais e do narcotráfico. Segundo ele, grande parte das armas apreendidas no Brasil vem dos Estados Unidos. “Você sabe as armas que a Polícia Federal brasileira prende? Quase toda vem dos Estados Unidos”, disse.

O presidente defendeu uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU e cobrou mais diálogo entre as grandes potências mundiais. “Acabou o multilateralismo”, afirmou.

Na avaliação de Lula, o mundo atual já não comporta a mesma estrutura geopolítica criada após a Segunda Guerra Mundial. Ele defendeu a entrada de países como Brasil, Índia, África do Sul, Nigéria e México no Conselho de Segurança.

“A geopolítica de hoje não é a geopolítica de 1945”, afirmou.

Lula também criticou guerras recentes conduzidas sem autorização internacional. Citou ações dos Estados Unidos no Iraque e no Irã, além da ofensiva israelense em Gaza e da guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Esses cinco homens precisam se reunir”, declarou, referindo-se aos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Segundo ele, o mundo gastou trilhões de dólares em armamentos enquanto negligenciou o combate à fome, ao analfabetismo e à pobreza.