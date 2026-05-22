Lula discutirá fim da escala 6x1 com Hugo Motta e Luiz Marinho nesta segunda

247 - O presidente Lula afirmou que se reunirá na segunda-feira (25) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para discutir o fim da escala 6x1 e a proposta de redução da jornada de trabalho no país.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (22), durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, em Brasília.

Segundo Lula, a reunião tratará da Proposta de Emenda à Constituição que prevê mudanças na jornada de trabalho e deve ser analisada pela Câmara na próxima semana. O presidente defendeu a redução da carga semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial e sem período de transição.

“Obviamente não temos força para aprovar tudo que a gente quer, então temos que negociar”, afirmou Lula, ao comentar a tramitação da proposta no Congresso.

O fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa um, tornou-se um dos principais temas da agenda trabalhista em debate no Legislativo. A proposta ganhou força em meio à pressão de setores sindicais e movimentos sociais por uma reorganização da jornada de trabalho.

Lula também criticou a resistência à mudança. Segundo ele, a oposição à proposta parte de uma “mentalidade retrógrada de gente que parece moderninho na TV”.

A discussão deve envolver articulação direta com a Câmara, já que a PEC precisa de apoio amplo para avançar. Por se tratar de uma mudança constitucional, a proposta exige votação em dois turnos e aprovação por maioria qualificada entre os deputados.