FT: Arábia Saudita indica que pode aumentar produção de petróleo caso oferta russa seja reduzida

247 - Riade indicou a países ocidentais que está disposta a aumentar a produção de petróleo caso Moscou venha a cortar a oferta russa no mercado mundial, segundo o jornal The Financial Times. Até o momento, a Arábia Saudita tem resistido a pedidos da Casa Branca para aumentar sua produção de petróleo, mas o reino tenta se reaproximar de Joe Biden antes de uma possível visita do presidente americano.

>>> Rússia deveria cortar produção de petróleo em 30%, diz VP da segunda maior petrolífera russa

“A Arábia Saudita está ciente dos riscos e que não é do seu interesse perder o controle dos preços do petróleo”, disse uma pessoa informada sobre o pensamento do reino, em referência à possibilidade de um aumento drástico nos preços, exacerbado pelas sanções europeias.



“Tais passos estão no campo do que é possível em resposta ao movimento materialmente positivo do lado dos EUA”, disse Ali Shihabi, um comentarista saudita familiarizado com o pensamento da liderança, referindo-se aos esforços para suavizar as relações.

Uma fonte diplomática do FT disse que há discussões sobre um aumento imediato por parte da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que pode ser anunciada na reunião da Opep + nesta quinta-feira.

Autoridades sauditas se queixam da falta de ímpeto dos EUA em reduzir as ameaças de segurança na região do Golfo. Segundo a diplomacia russa, os sauditas têm demonstrado interesse em se aproximar do bloco dos BRICS, afastando-se mais de Washington.

