Furacão Ian chega à Flórida na categoria 4 e águas invadem ruas e casas (vídeo)

Reuters - O furacão Ian se intensificou para uma tempestade de categoria 4 extremamente perigosa, nesta quarta-feira, quando se aproximava da costa da Flórida, com moradores esvaziando prateleiras de supermercados e fugindo para abrigos.

Em uma atualização, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) colocou a localização de Ian a cerca de 130 km a sudoeste de Punta Gorda, na Flórida, com ventos máximos sustentados de 250 km/h.

Ao atualizar Ian para um furacão de categoria 4 "extremamente perigoso", o NHC disse que a tempestade deve enfraquecer um pouco depois de atingir a terra.

"A tempestade está aqui", disse o diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida, Kevin Guthrie, alertando para quedas de energia generalizadas e a possibilidade de tornados.

"Fique dentro de casa. Fique longe das janelas", afirmou ele em entrevista coletiva no início da manhã.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, alertou que os moradores dos condados de Collier, Lee, Charlotte e Sarasota não estão mais seguros para se retirar e pediu às pessoas que saiam das estradas e fiquem dentro de casa.

Ian atingiu Cuba na terça-feira e deixou todo o país sem energia, e deve chegar a Flórida na noite de quarta-feira, ao sul de Tampa Bay, em algum lugar entre Sarasota e Naples.

O Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami, alertou que Ian também desencadeará ondas fortes, inundações costeiras com risco de vida e mais de 30 cm de chuva em algumas áreas.

Autoridades pediram que mais de 2,5 milhões de moradores saíssem de suas casas para terrenos mais altos.

Na noite de terça-feira, ventos com força de tempestade tropical gerados por Ian se estenderam pela cadeia de ilhas de Florida Keys até a costa mais ao sul da Costa do Golfo do Estado, informou o NHC.

O NHC também emitiu alertas de tempestades para grande parte da costa oeste da Flórida, prevendo inundações costeiras.

DeSantis havia alertado na noite de terça-feira que a retirada se tornaria difícil para aqueles que esperaram muito mais tempo para fugir, porque os ventos crescentes logo forçariam as autoridades a fechar pontes rodoviárias.

Quase 60 distritos escolares da Flórida cancelaram as aulas devido ao furacão, disse DeSantis. Mais de 175 centros de evacuação foram abertos em todo o Estado, muitos deles edifícios escolares convertidos em abrigos.

Furacão Ian chega a Flórida, nos EUA, após passar por Cuba e a água do mar invade a cidade Fort Myers. Ruas, casa e prédios foram alagados. Na última atualização, o furacão chegou a categoria 4, de 5 possíveis na escala. pic.twitter.com/0yNJUXGaYK — Renato Souza (@reporterenato) September 28, 2022

