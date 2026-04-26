Gaza e Cisjordânia realizam eleições municipais sem Hamas

247 - Milhares de palestinos foram às urnas no sábado (25) em Gaza e na Cisjordânia. O processo ocorreu com a ausência de candidatos oficiais do Hamas e, segundo autoridades, transcorreu sem incidentes.

As votações ocorreram na cidade de Deir al Balah, considerada “menos afetada” nos dois anos de genocídio, e na Cisjordânia. As principais dificuldades foram logísticas, reflexo dos dois anos de conflito que afetaram fortemente os territórios.

O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, classificou o processo como “um passo importante” e defendeu a ampliação das eleições para toda a Faixa de Gaza. Já o presidente palestino, Mahmud Abbas, afirmou que incluir Gaza representa um gesto político relevante.

O movimento Fatah declarou que suas listas “Resiliência e Doação” obtiveram uma vitória expressiva nas eleições locais e de conselhos de vilas de 2026.

Segundo o grupo, houve vitória na maioria dos conselhos locais, incluindo cidades como Hebron, Jenin, Tulkarm, Salfit e Al-Bireh, além da formação de 197 conselhos municipais e de vilas por consenso.