General dos EUA assume responsabilidade total por bombardeio que matou 10 civis no Afeganistão

247 - O general Kenneth Frank McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, assumiu total responsabilidade pelo bombardeio de drone no Afeganistão que matou 10 civis no fim de agosto deste ano. Todas as vítimas são da mesma "família estendida" e estavam saindo de um carro quando outro veículo foi atingido nas proximidades, segundo o Washington Post.

“O assunto está sob investigação, mas o que posso dizer de forma ampla, e para reafirmar algumas coisas que disse anteriormente, sou o responsável por isso. Aconteceu na minha área de responsabilidade, então sou o oficial responsável por esse ataque”, disse McKenzie durante audiência no Senado americano.

McKenzie já havia se referido ao atentado, que matou 7 crianças, como um "erro". “Além disso, eu não estava sob pressão e ninguém na minha cadeia de comando abaixo de mim estava sob qualquer pressão para realizar esse ataque. Agimos com base na informação lida que vimos no terreno. Agimos várias vezes com base nas informações que vimos, e tivemos sucesso em outras ocasiões na prevenção de ataques”, disse o general aos parlamentares.

Mais de 47 mil civis já morreram na Guerra do Afeganistão, de acordo com dados da Universidade de Brown. (Com informações da CNN Brasil).

