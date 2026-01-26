Governador do Texas proíbe uso de Alibaba, Temu e Shein por servidores estaduais

247 - O governador do Texas, Greg Abbott, anunciou nesta segunda-feira (26) a proibição do uso de hardware e software de empresas ligadas à China por funcionários do governo estadual. A medida atinge companhias como Alibaba, Temu e TP-Link e foi justificada como uma forma de proteger a "privacidade dos texanos" contra o governo chinês. As informações são da agência Reuters.

Lista de empresas vetadas inclui Shein e CATL

Segundo o comunicado divulgado pelo gabinete do governador, a lista de empresas vetadas inclui ainda a varejista de moda online Shein e a fabricante de baterias CATL, todas com conexões com a China. A decisão se aplica ao uso de produtos e serviços tecnológicos por servidores estaduais no exercício de suas funções.

Abbott, que é filiado ao Partido Republicano e aliado político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a iniciativa faz parte de uma suposta estratégia de segurança para impedir riscos associados a tecnologias desenvolvidas por empresas de propriedade chinesa.

Medida reforça tendência de restrições a tecnologias chinesas

A medida adotada no Texas se soma a outras ações recentes de autoridades estaduais estadunidenses que vêm restringindo o uso de tecnologias vinculadas à China, sob o argumento de proteção de dados e segurança institucional. Procuradas pela Reuters, Alibaba, Temu, TP-Link, Shein e CATL não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.