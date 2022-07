Governo da Ucrânia inclui Lula em lista de disseminadores de "propaganda russa"

O petista foi incluído na lista de 'oradores que promovem narrativas consonantes com a propaganda russa' no contexto da guerra da Ucrânia edit

247 - O governo ucraniano incluiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na lista de 'oradores que promovem narrativas consonantes com a propaganda russa'.

A lista reúne nomes como o jornalista americano Glenn Greenwald, o economista americano Jeffrey Sachs, a ex-congressista americana Tulsi Gabbard e o político francês Éric Zemmour. Todos os incluídos, em determinado momento nos últimos cinco meses, teriam propagado o que o regime de Kiev considera 'propaganda russa'.

No contexto da guerra na Ucrânia, o termo 'propaganda russa' costuma ser empregado contra pontos de vista que destacam a responsabilidade da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ou de Kiev pelo conflito armado com a Rússia.

Lula, o único brasileiro na lista, teria dito, segundo o governo ucraniano, que a Rússia deveria liderar a nova ordem mundial, mas não há registros de que isso tenha acontecido. O governo ucraniano também cita o fato de Lula ter dito que Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto o presidente russo, Vladimir Putin. Realmente, isso foi dito por Lula, durante entrevista concedida à revista Time, em maio.

Durante os governos Lula e Dilma Rousseff (PT), o Brasil seguiu uma política externa independente, o que levou o País a uma posição de "player" regional e internacional. (Com informações da Folha de S. Paulo).

