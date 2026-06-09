Governo dos EUA prevê concluir muro na fronteira com o México até o fim de 2027

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende concluir até o fim de 2027 a construção do muro na fronteira com o México. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pelo comissário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP), Rodney Scott, segundo a RT Brasil.

Durante participação em um evento promovido pelo Centro de Estudos sobre Imigração (CIS), Scott afirmou que assumiu o compromisso de finalizar a principal estrutura de barreira planejada pela Patrulha de Fronteira. "Comprometi-me com o presidente a concluir o principal muro fronteiriço até o fim de 2027, em todos os trechos onde a Patrulha de Fronteira planeja construí-lo", declarou.

No mesmo evento, o comissário classificou o projeto como um "muro inteligente". De acordo com ele, a estrutura contará com sistemas de vigilância eletrônica e outros dispositivos tecnológicos destinados ao monitoramento da fronteira. Segundo Scott, a instalação desses equipamentos poderá ser concluída até julho de 2028, etapa que complementará a construção física do muro.