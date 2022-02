Guerra: Ucrânia corta relações diplomáticas com a Rússia

O presidente ucraniano pediu que a população apoie as forças armadas locais, inclusive pegando em armas e se preparando para uma luta, se necessário edit

247 - A Ucrânia cortou no início da manhã desta quinta-feira (24) relações diplomáticas com a Rússia, após o início dos bombardeios contra as instalações militares ucranianas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi à TV anunciar o rompimento das relações e pedir que a população apoie as forças armadas locais, inclusive pegando em armas e se preparando para uma luta, se necessário. Zelensky prometeu suspender as sanções pessoais, que ele havia imposto anteriormente, de qualquer pessoa disposta a defender a Ucrânia.

O mandatário ucraniano disse que o ataque russo contra o país é semelhante a uma invasão nazista.

O início da guerra fez com que cidadãos ucranianos lotassem as ruas da capital do país, Kiev, buscando deixar a cidade.

A Rússia, por sua vez, garante que "a população civil não está em risco".

