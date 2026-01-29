Homem se passa por agente do FBI e é preso ao tentar libertar Luigi Mangione da prisão em Nova York

247 - Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (29) em Nova York após tentar se passar por agente do FBI para libertar Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em dezembro de 2024. A ação ocorreu no Metropolitan Detention Center, no bairro do Brooklyn, em Nova York. As informações são do jornal O Globo.

O suspeito se apresentou na recepção da unidade prisional afirmando possuir uma ordem judicial "assinada por um juiz" que determinaria a libertação de Mangione, que segue detido sem direito a fiança. Ao ser questionado por agentes federais, ele não apresentou credenciais oficiais.

Homem portava garfo de churrasco e lâmina circular

O homem foi identificado como Mark Anderson, natural do estado de Minnesota. Em vez de documentos funcionais, exibiu apenas uma carteira de motorista e declarou que carregava armas em sua bolsa. Durante a revista, os agentes encontraram um garfo de churrasco e uma lâmina circular semelhante a um cortador de pizza.

Ainda de acordo com os funcionários da prisão, Anderson arremessou papéis contra os agentes antes de ser contido e detido sob acusação de se passar por agente federal. Ele havia se mudado recentemente para Nova York para assumir um emprego que não se concretizou e, segundo relatos, passou a trabalhar em uma pizzaria antes da tentativa de invasão ao presídio.

Mangione se declarou inocente de acusações federais

Luigi Mangione, de 27 anos, é formado pela University of Pennsylvania e tornou-se alvo da Justiça estadunidense após ser identificado como suspeito do assassinato de Brian Thompson, ocorrido em 4 de dezembro de 2024, em Manhattan. Thompson era CEO de uma das maiores operadoras de planos de saúde dos Estados Unidos.

Mangione se declarou inocente das acusações federais de homicídio, perseguição e porte ilegal de arma. Sua defesa tenta impedir o uso de provas obtidas durante sua prisão na Pensilvânia, alegando violação de direitos constitucionais.

Atualmente, ele permanece detido na prisão federal do Brooklyn. O julgamento está marcado para 8 de setembro, e as alegações iniciais devem começar em 13 de outubro, caso o juiz descarte a possibilidade de pena de morte. Se a pena capital for mantida como hipótese, o início do julgamento poderá ser adiado para 11 de janeiro de 2027.

O caso de Mark Anderson será analisado separadamente pela Justiça federal. Ele deverá responder por falsificação de identidade de agente federal e outras acusações relacionadas à tentativa de retirada irregular de um preso.