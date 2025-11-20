Human Rights Watch acusa Israel de crimes de guerra na Cisjordânia

Reuters - A expulsão de dezenas de milhares de palestinos de três campos de refugiados na Cisjordânia, no início de 2025, por Israel, configura crimes de guerra e crimes contra a humanidade, afirmou a Human Rights Watch nesta quinta-feira, pedindo medidas internacionais urgentes para responsabilizar as autoridades israelenses e impedir novos abusos.

O grupo de direitos humanos afirmou que cerca de 32 mil moradores dos campos de Jenin, Tulkarm e Nur Shams foram deslocados à força pelas forças israelenses durante a " Operação Muralha de Ferro", em janeiro e fevereiro. Os deslocados foram impedidos de retornar e centenas de casas foram demolidas, segundo o relatório de 105 páginas do grupo, intitulado "Todos os Meus Sonhos Foram Apagados".

"Dez meses após o deslocamento, nenhuma das famílias residentes conseguiu voltar para suas casas", disse Melina Ansari, pesquisadora da Human Rights Watch que trabalhou no relatório, em entrevista à Reuters na quarta-feira.

Em comunicado à Reuters nesta quarta-feira, o exército israelense afirmou que precisava demolir a infraestrutura civil para impedir que fosse explorada por militantes. Não foi informado quando os moradores poderiam retornar.

As Convenções de Genebra proíbem o deslocamento de civis de territórios ocupados, exceto temporariamente por razões militares imperativas ou para sua segurança. A HRW afirmou que os altos funcionários responsáveis ​​devem ser processados ​​por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

As Forças Armadas de Israel não responderam às perguntas sobre os apelos da HRW por sanções, nem sobre se altos funcionários deveriam ser processados ​​por crimes contra a humanidade.

O relatório descreve soldados invadindo casas, saqueando propriedades e ordenando que famílias evacuassem o local por meio de alto-falantes instalados em drones. Afirma ainda que moradores relataram que tratores demoliram prédios enquanto fugiam e que as forças israelenses não ofereceram abrigo ou ajuda, obrigando as famílias a se aglomerarem em casas de parentes ou a buscarem refúgio em mesquitas, escolas e instituições de caridade.

Hisham Abu Tabeekh, que foi expulso do campo de refugiados de Jenin, disse que sua família não conseguiu levar nada consigo quando foi expulsa.

"Estamos falando de não ter comida, nem bebida, nem remédios, nem despesas... estamos vivendo uma vida muito difícil", disse Tabeekh à Reuters na quarta-feira.

A Human Rights Watch afirmou ter entrevistado 31 palestinos deslocados dos três campos e analisado imagens de satélite, ordens de demolição e vídeos verificados. Constatou que mais de 850 estruturas foram destruídas ou gravemente danificadas, enquanto uma avaliação da ONU estimou o número em 1.460 edifícios. Os campos, estabelecidos na década de 1950 para abrigar palestinos deslocados com a fundação de Israel em 1948, abrigaram gerações de refugiados.

A Human Rights Watch afirmou que, em resposta, autoridades israelenses escreveram que a operação tinha como alvo o que chamaram de elementos terroristas, mas não apresentaram nenhuma justificativa para as expulsões em massa ou para a proibição de retorno.

A HRW afirmou que as expulsões, realizadas enquanto a atenção global estava voltada para Gaza , fazem parte dos crimes contra a humanidade de apartheid e perseguição.

Desde os ataques liderados pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, as forças israelenses mataram quase 1.000 palestinos na Cisjordânia, ampliaram a detenção sem julgamento, demoliram casas e aceleraram a construção de assentamentos, enquanto a violência dos colonos e a tortura de detidos aumentaram, segundo o relatório.

A violência dos colonos aumentou drasticamente em outubro, quando colonos israelenses realizaram pelo menos 264 ataques contra palestinos, segundo relatório das Nações Unidas , o maior total mensal desde que funcionários da ONU começaram a monitorar esses incidentes em 2006.

Israel cita laços históricos e bíblicos com a Cisjordânia, que capturou durante a guerra de 1967, e afirma que os assentamentos proporcionam profundidade estratégica e segurança.

A maior parte da comunidade internacional considera todos os assentamentos ilegais sob a lei internacional. Israel rejeita essa visão, afirmando que a Cisjordânia é um território "disputado" e não "ocupado".

A HRW instou os governos a impor sanções direcionadas a autoridades e comandantes israelenses, suspender as vendas de armas e os benefícios comerciais, proibir produtos provenientes de assentamentos e fazer cumprir os mandados do Tribunal Penal Internacional.

O grupo caracterizou as expulsões como limpeza étnica, um termo não jurídico comumente usado para descrever a remoção ilegal de uma população étnica ou religiosa de uma área específica por outro grupo.