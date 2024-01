Iemenitas realizam protesto em massa contra a agressão dos EUA e do Reino Unido ao seu país (vídeo)

Apoie o 247

247 - Iemenitas organizaram manifestações em massa em apoio aos Houthis após os ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido na noite passada. Um dos maiores protestos ocorreu na cidade de Saada, no noroeste, segundo a mídia local.

Os EUA e seus aliados dispararam mais de 100 mísseis contra posições Houthi em quatro províncias do Iêmen durante a última noite, em retaliação aos ataques a navios comerciais no Mar Vermelho. A capital iemenita de Sanaa, o principal porto de Al Hudaydah e as cidades de Sadah e Taizz foram todos alvo.

continua após o anúncio

