Índia desafia sanções dos EUA e comprará petróleo da Rússia pagando em rúpias ou rublo russo

247 - A hegemonia do dólar como moeda mundial segue sendo desafiada no planeta. Depois do anúncio da Arábia Saudita de que pode vender petróleo para a China em yuan, a Índia também poderá deixar o dólar como moeda transações com a Rússia.

Segundo o jornal britânico Financial Times, a Índia está desafiando as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia e abriu canal para trocas entre a rúpia indiana e o rublo russo. Em 2022, a Índia pode importar da Rússia aproximadamente 15 milhões de barris de petróleo bruto.

De acordo com o ministro de Petróleo e Gás Natural da Índia, Hardeep Singh Puri, Nova Deli negocia com Moscou o preço e a logística do transporte de petróleo com desconto e pagamento em rúpias ou rublos, após as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos e União Europeia.

Com quase 1,4 bilhão de habitantes, a Índia, a terceira maior importadora de petróleo do mundo, atualmente compra apenas cerca de 3% de seus suprimentos da Rússia, segundo dados do governo.

