Índia e Rússia ampliam cooperação militar antes da visita de Vladimir Putin

247 - Altos representantes militares da Índia e da Rússia se reuniram nesta semana em Nova Délhi para discutir novas áreas de cooperação e aprofundar a parceria estratégica na área de defesa. As negociações foram presididas pelo Marechal do Ar Ashutosh Dixit, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas indianas, e pelo Tenente-General Igor Dylevsky, das Forças Armadas russas.De acordo com informações publicadas pelo portal RT, o encontro serviu para revisar projetos conjuntos em andamento e avaliar possibilidades de colaboração em tecnologias de defesa emergentes, além da coprodução de equipamentos. As tratativas ocorrem em um momento estratégico, antes da esperada visita do presidente russo Vladimir Putin à Índia, prevista para dezembro.

Cooperação estratégica e transferência de tecnologia

A Índia, tradicionalmente uma das maiores importadoras de armamentos do mundo, mantém laços históricos com Moscou, de quem depende fortemente tanto para o fornecimento de equipamentos quanto de tecnologia militar. Nos últimos meses, os dois países vêm intensificando o diálogo sobre projetos que priorizam a transferência de tecnologia para setores de aviação, defesa naval e sistemas de mísseis — em sintonia com a política indiana “Make in India”, que busca fortalecer a produção nacional.Entre as iniciativas em discussão está a possível fabricação, em território indiano, dos caças russos Sukhoi Su-57 de quinta geração. Além disso, as partes estudam a coprodução do sistema de defesa aérea S-400, já fornecido pela Rússia, e a criação de centros conjuntos de manutenção para os equipamentos em operação na Índia.

Acordos bilionários e expansão industrial

O fortalecimento da cooperação militar se reflete em contratos expressivos firmados recentemente. Em março, o governo indiano assinou um acordo de US$ 248 milhões com a estatal russa Rosoboronexport para a aquisição de motores destinados aos tanques T-72, incluindo a produção sob licença por uma empresa pública da Índia.Já em agosto, Nova Délhi aprovou novos acordos de defesa avaliados em cerca de US$ 7,6 bilhões, contemplando a aquisição de mísseis BrahMos — fruto de um projeto conjunto entre Índia e Rússia — e a modernização de diversas plataformas militares.

Exercícios conjuntos e fortalecimento da parceria

Além dos avanços industriais, Índia e Rússia continuam promovendo exercícios militares bilaterais que reforçam a coordenação entre seus exércitos. No início de outubro, os dois países realizaram a 14ª edição do exercício naval INDRA, voltado para o aprimoramento das capacidades de resposta em cenários de guerra moderna.Com a aproximação da visita de Vladimir Putin a Nova Délhi, os sinais são de uma relação estratégica cada vez mais sólida, ancorada na cooperação tecnológica e na convergência de interesses militares que remontam à Guerra Fria, mas que seguem se adaptando às demandas geopolíticas do século XXI.