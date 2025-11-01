Índia reforça cooperação estratégica com países do Sul Global

247 - Durante a terceira edição do Programa Internacional de Engajamento Estratégico (IN-STEP), o vice-presidente da Índia, Radhakrishnan, defendeu a necessidade de fortalecer a colaboração entre os países do Sul Global em questões de interesse comum, como mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde pública e desenvolvimento econômico.

De acordo com informações da agência Prensa Latina, citando a rádio Newsonair, o dirigente afirmou que o IN-STEP se consolidou como uma plataforma essencial de diálogo estratégico entre altos funcionários de segurança nacional da Índia e de nações amigas.Radhakrishnan ressaltou que, “em um mundo cada vez mais interconectado, onde ideias e desafios transcendem fronteiras, o engajamento internacional se tornou uma responsabilidade compartilhada”. O vice-presidente observou que o programa busca promover uma colaboração empática e estratégica, voltada para soluções conjuntas e sustentáveis diante das crises globais.

O líder indiano destacou ainda que o IN-STEP reúne países do Sul Global com o objetivo de “pensar globalmente e agir de forma coesa por um futuro melhor”. Nesta terceira edição, o programa conta com 44 delegados, entre eles 32 representantes internacionais de 24 países, reforçando o papel da Índia como articuladora de parcerias multilaterais e promotora de um diálogo global inclusivo.A iniciativa reflete o esforço indiano em consolidar uma rede de cooperação que ultrapasse barreiras geográficas e promova um modelo de governança compartilhada, em sintonia com os desafios e oportunidades do século XXI.