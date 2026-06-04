Irã afirma que negociações com os EUA não registraram avanços relevantes

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta quarta-feira (3) que as conversas entre Teerã e Washington não apresentaram avanços expressivos nos últimos dias. A avaliação contrasta com o discurso adotado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou recentemente que as tratativas estariam evoluindo de forma positiva.

As informações foram divulgadas originalmente pela CNN Brasil. Em entrevista ao veículo árabe Al Mayadeen, reproduzida pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano, Araghchi minimizou o estágio atual dos contatos entre os dois países e ressaltou que ainda não existe um processo formal de negociação em andamento.

Segundo o chanceler iraniano, os canais diplomáticos permanecem abertos, mas sem resultados concretos até o momento. Em uma das principais declarações da entrevista, ele afirmou: "Não há nenhum processo formal de negociação em andamento entre o Irã e os Estados Unidos. No entanto, mensagens continuam sendo trocadas."

Irã mantém comunicação com Washington

Apesar da ausência de negociações formais, Araghchi destacou que o diálogo indireto entre os dois governos não foi interrompido. De acordo com ele, as comunicações seguem ocorrendo por meio de canais diplomáticos já estabelecidos.

O ministro também revelou que o governo iraniano enviou mensagens aos Estados Unidos nesta semana. O objetivo, segundo explicou, foi reforçar a necessidade de evitar um eventual ataque israelense contra Beirute, em meio às tensões que continuam afetando o Oriente Médio.

Ao comentar o estágio atual das conversas, Araghchi reiterou que ainda não houve avanços substanciais e afirmou: "Nossos canais de comunicação não foram cortados."

Estruturas existentes seguem em análise

O chanceler acrescentou que tanto Teerã quanto Washington continuam avaliando mecanismos e propostas já existentes para a condução do diálogo entre os dois países.

Em outra declaração destacada da entrevista, Araghchi afirmou: "Ambos os lados ainda estão revisando as estruturas existentes." A fala sugere que, embora haja contato entre as partes, não existe uma nova rodada formal de negociações em curso.

As declarações do ministro iraniano ocorrem em um momento de intensa atenção internacional sobre as relações entre Irã, Estados Unidos e Israel, especialmente diante do cenário de instabilidade regional.

Trump demonstra maior otimismo

Enquanto o governo iraniano adota um tom cauteloso, Donald Trump apresentou uma avaliação mais otimista sobre o andamento das conversas. O presidente dos Estados Unidos indicou que um possível progresso poderá ser alcançado nos próximos dias.

Ao comentar o tema nesta quarta-feira, Trump afirmou que as negociações estão indo "muito bem", sinalizando expectativa de avanços em curto prazo.

A diferença de percepção entre Washington e Teerã evidencia os desafios ainda presentes para a construção de um entendimento mais amplo entre os dois países, mesmo com a manutenção dos canais de comunicação diplomática.