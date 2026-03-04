Irã diz ter domínio completo do Estreito de Ormuz

247- A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que o país possui controle total do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta para o transporte de petróleo. A declaração ocorre em meio à intensificação da guerra coordenada de EUA e Israel e após ameaças iranianas de fechar a passagem.De acordo com informações divulgadas pela agência iraniana Fars, um oficial da marinha da IRGC declarou que as forças navais iranianas dominam completamente a área. A informação foi repercutida pela imprensa internacional.

Pressão sobre Washington

Em comunicado divulgado pela Fars, o oficial da marinha da Guarda Revolucionária, Mohammad Akbarzadeh, afirmou que o controle iraniano sobre a região é total.

“Atualmente, o Estreito de Ormuz está sob o controle completo da Marinha da República Islâmica”, declarou o militar.

A afirmação surge após a IRGC ter prometido fechar o estreito, um corredor marítimo vital para o comércio global de energia. A região conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico, sendo responsável pela passagem de uma parcela significativa do petróleo transportado no mundo.

Estados Unidos avaliam escolta naval

O aumento das tensões levou os Estados Unidos a considerar medidas para garantir a circulação de navios na área. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está preparado para enviar a Marinha norte-americana para escoltar petroleiros que cruzam o estreito.

A possibilidade de presença militar mais intensa na região eleva o risco de confrontos diretos em uma das áreas geopolíticas mais sensíveis do planeta.

Rota estratégica

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais críticos do comércio internacional de petróleo. Qualquer interrupção no tráfego marítimo pode provocar impactos imediatos nos mercados globais de energia e elevar a instabilidade no Oriente Médio.

As declarações da Guarda Revolucionária reforçam o clima de tensão na região, que vive um período de escalada militar e diplomática entre o Irã, os Estados Unidos e seus aliados.