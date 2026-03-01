Irã lança mísseis contra Israel e deixa feridos em Jerusalém (vídeos)

247 - Um novo ataque com mísseis lançados do Irã contra Israel deixou feridos na região de Jerusalém neste domingo (1º), segundo informações divulgadas Reuters. O serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA) confirmou que mobilizou equipes para atender vítimas.

"Equipes do MDA estão atendendo vários pacientes na região de Jerusalém e realizando buscas em outros locais", afirma o comunicado do Magen David Adom, sem detalhar o número de pessoas atingidas nem a gravidade dos ferimentos.

A polícia de Israel afirmou que realiza varreduras na área afetada após relatos de queda de fragmentos resultantes das interceptações.

Diversos mísseis foram interceptados sobre Jerusalém por volta das 17h40 (horário de Brasília). Sirenes de alerta soaram na cidade pouco antes das explosões no céu, indicando novos disparos em direção ao território israelense.

Segundo informações da agência de notícias Tasnim, reproduzidas pela RT Brasil, vários mísseis iranianos atingiram as defesas israelenses e alcançaram a cidade.

De acordo com a mídia israelense, um fragmento de míssil caiu sobre um veículo que trafegava pelas ruas de Jerusalém, deixando sete pessoas feridas, uma delas em estado grave. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma estrada coberta de destroços e um carro parcialmente submerso em uma grande cratera aberta no solo. Outras imagens registram diversos mísseis cruzando o céu da cidade durante o ataque.

