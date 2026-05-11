Israel amplia demolições contra palestinos em Jerusalém

247 - Comerciantes palestinos denunciam que perderão sua fonte de renda em Al Eizariya, perto de Jerusalém, após novas ordens de demolição emitidas por Israel contra estabelecimentos localizados em uma estrada estratégica a leste da cidade.

Reportagem da Telesur aponta que o subúrbio de Al Eizariya, situado a cerca de três quilômetros a leste de Jerusalém, recebeu nesta semana até 50 ordens israelenses para a demolição imediata de estabelecimentos comerciais instalados na estrada principal da região. O governo israelense pretende construir no local um acesso direto a Maale Adumim, o maior assentamento de Israel na Cisjordânia.

Nos últimos dias, veículos blindados do Exército israelense chegaram a armazéns, oficinas e outros pontos comerciais ao longo da via para notificar os proprietários palestinos de que deveriam deixar a área até domingo. A medida atingiu comerciantes que afirmam depender integralmente desses negócios para sustentar suas famílias.